Новый Nissan Pathfinder может появиться в России

Компания Nissan вывела на тесты в Москве кроссовер Pathfinder нового поколения, который скрыт под камуфляжем. Об этом свидетельствуют фотографии автомобиля, которые оказались в распоряжении портала Autonews.ru.

Источник на рынке подтвердил, что в ближайшее время Nissan представит новый Pathfinder для российского рынка. При этом речь о локализации производства модели не идет – японские внедорожники будут поставлять по импорту. О точных сроках российского дебюта машины пока не сообщается. В российском офисе Nissan данную информацию не подтвердили, но и не опровергли, заявив агентству «АВТОСТАТ», что компания традиционно не комментирует продуктовые планы.

На сегодняшний день Nissan еще официально не представил Pathfinder нового поколения – мировая премьера автомобиля состоится 4 февраля. Будет ли российская модификация машины чем-то отличаться от глобальной версии модели, пока неизвестно. Ожидается, что новый Nissan Pathfinder разделит платформу с Altima и Maxima.

По неофициальным данным, новый Nissan Pathfinder может получить 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом, который будет работать совместно с вариатором. Скорее всего, также у автомобиля останется нынешний 3,5-литровый бензиновый мотор. Также в некоторых странах предложат гибридную версию Pathfinder.

Напомним, ранее Nissan Pathfinder для российского рынка выпускался на заводе компании в Санкт-Петербурге. Производство машины было прекращено осенью 2016 года, после чего дилеры распродавали остатки машин со складов. Полностью продажи кроссовера были завершены в конце 2017 года.

В мае прошлого года компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников Qashqai, X-Trail и Murano. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autonews.ru