В России началось производство нового Renault Duster | АВТОСТАТ

В России началось производство нового Renault Duster

494 0

В России началось производство нового Renault Duster

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все готовые отчёты

Московский завод Renault начал серийное производство нового Renault Duster, который появится на российском рынке в первом квартале 2021 года. В ходе подготовки к запуску модели предприятие модернизировало производство и реализовало такие проекты, как роботизированные сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров, сообщает пресс-служба французской марки.

Передняя часть нового Renault Duster отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Напомним, внедорожник Renault Duster впервые встал на конвейер московского завода в 2012 году, с тех пор в России было продано более 450 тыс. автомобилей этой модели. Подавляющее большинство покупателей Renault Duster – 90% – выбирают версии с интеллектуальной системой полного привода ALL Mode-4x4-I, которая позволяет ездить в режиме 4х4 Lock на скорости до 80 км/ч. Также поклонники Duster предпочитают версии с механическими трансмиссиями – более 86%. Продолжает расти интерес покупателей к автомобилям с 1,5 dCi (109 л.с.) – сегодня они составляет уже 20%. Кроме того, более 65% клиентов выбирают Renault Duster в топовых комплектациях Drive и Drive Plus, оснащенных опциями для комфортных путешествий.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоновинкиrenaultrenault duster

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно