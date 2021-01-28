До оглашения результатов премии «Residual Value-2021» - меньше 10 дней!

Всего несколько дней осталось до 4 февраля - даты, когда аналитическое агентство «АВТОСТАТ» огласит имена победителей ежегодной премии «Residual Value-2021». Как и в прошлом году, эксперты агентства поделили участников (автомобильные бренды, присутствующие на российском рынке), в зависимости от ценовой ниши, на два класса - STANDART и PREMIUM. А в зависимости от других параметров - еще на отдельные сегменты. Так, уже определено, что в классе STANDART будет 8 моделей-лидеров по сохранности остаточной стоимости, в классе PREMIUM - 7.

Таким образом, возможность стать лидером рейтинга существует у представителей самых разных марок. Сохранность остаточной стоимости - один из самых важных показателей на авторынке. Он позволяет экономному владельцу уже при покупке нового автомобиля грамотнее делать свой выбор - в расчете на будущую перепродажу этого автомобиля. А еще Residual Value призван стимулировать автопроизводителей к тому, чтобы бороться за повышение качества выпускаемых автомобилей, за повышение их привлекательности на рынке и за улучшение собственного имиджа в глазах потребителей.

В рейтинге «Residual Value-2021» эксперты при его составлении рассматривали показатели 49 марок и 294 моделей (всего - 2074 модификации), а итоговый Индекс будет выражен в процентах. Чем выше полученный с помощью определенной методики расчетов процент - тем, соответственно, выше остаточная стоимость.

Подробнее о моделях-лидерах исследования остаточной стоимости вы можете узнать бесплатно, зарегистрировавшись на онлайн-трансляцию премии здесь.