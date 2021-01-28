Калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного фастбека KIA Stinger, продажи которого на российском рынке стартуют весной 2021 года. Более подробная информация о комплектациях и ценах новинки будет представлена ближе к дате начала продаж, сообщает пресс-служба корейской марки.

Обновленный KIA Stinger получил усовершенствованный комплекс безопасности ADAS и расширенные возможности информационно-развлекательной системы. Во внешнем дизайне фастбека появились новые выразительные элементы, а интерьер дополнен новыми вариантами отделки.

На российском рынке обновленный Stinger будет доступен с двумя силовыми установками: 2.0 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 197 л.с. и 247 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 353 Нм) и 3.3 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. (максимальный крутящий момент – 510 Нм). Все двигатели агрегатируются с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобиль будет доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.

Габаритная длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина – 1870 мм, колесная база 2905 мм, а высота варьируется в пределах от 1400 до 1420 мм в зависимости от установленных колес – от 17 до 19 дюймов.