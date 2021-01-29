Tesla в 2020 году впервые зафиксировала годовую прибыль

Американский производитель электромобилей Tesla впервые с момента основания компании получила прибыль по итогам целого года. Так, в 2020 году чистая прибыль Tesla составила 721 млн долларов, сообщает агентство "ТАСС". В 2019 году компания понесла убытки в размере 862 млн долларов, а в 2018 году они достигли почти 1 млрд долларов.

Выручка Tesla по итогам 2020 года превысила 31,5 млрд долларов. В 2019 году этот показатель составил около 24,5 млрд долларов. Одной из причин финансового успеха компании стал рост объемов продаж электромобилей в Китае и европейских странах.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года компания Tesla поставила 499 тыс. 550 электромобилей, таким образом практически достигнув цели по поставке полумиллиона машин, о которой заявлял ее руководитель Илон Маск, несмотря на приостановку работы завода в США из-за пандемии COVID-19. Львиная доля в 2020 пришлась на Model 3 и Model Y – в совокупности было доставлено 445,5 тыс. автомобилей этих моделей. Остальные 55 тысяч – это более дорогие Model S и Model X.

При этом в четвертом квартале минувшего года Tesla побила предыдущий рекорд, отгрузив более 180 тыс. машин против 139 тысяч в третьем квартале. Как отмечается, в попытке достичь заявленного Илоном Маском количества в полмиллиона в последние три дня прошлого года Tesla предлагала покупателям три месяца бесплатного использования функции полного автопилота. Обычно при покупке эта опция стоит 10 тыс. долларов.

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