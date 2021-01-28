Mercedes-Benz представил новый кроссовер EQA

Компания Mercedes-Benz представила электрический компактный кроссовер под названием EQA. Продажи автомобиля в Европе стартуют весной нынешнего года, цены на новинку в Германии будут начинаться от 47540 евро. Будет ли новинка продаваться на российском рынке, пока неизвестно, пишет портал Autonews.ru.

Пятидверный кроссовер, рзработанный на базе GLA, стал начальной моделью новой «зеленой» линейки Mercedes-Benz под названием EQ. Также в нее позже войдет внедорожник EQB, который построят на базе GLB.

Автомобиль получил «закрытую» радиаторною решетку, светодиодные фары, стоп-сигнал на крышке багажника и объединенные в одну полосу фонари. Адаптивные амортизаторы будут доступны клиентам в качестве опции. Также машину оснастили особыми аэродинамическими колесами различных цветов диаметром до 20 дюймов.

Коэффициент лобового сопротивления равен 0,28. Салон машины украшен декоративными вставками золотистого цвета и атмосферной подсветкой. Также кроссовер комплектуется камерой заднего вида, цифровой приборной панелью и сиденьями, обитыми кожей.

Водителю доступна медиасистема MBUX, как на всех прочих моделях марки, и фирменное мобильное приложение Mercedes Me. Кроме того, EQA оснащается умной навигационной системой, которая строит маршруты в зависимости от заряда машины и наличия на его пути зарядных станций, а также учитывает погодные условия и манеру езды автомобилиста. Новинка получила передовые системы безопасности, которых – система удержания в полосе движения, функция аварийного торможения, функция распознавания пешеходов, а также парковочный ассистент.

Изначально в продажу поступит электрокар в единственной версии EQA 250. Эта модификация доступна с электродвигателем мощностью 190 л.с. Запас хода у переднеприводного кроссовера – 426 км. Разгон до «сотни» занимает у машины 8,9 секунды. Максимальная скорость – 160 км/ч. Пополнить батарею до 80% при помощи системы зарядки можно всего за 30 минут. В будущем машина получит и полноприводную модификацию с двумя электромоторами. Мощность такой версии составит более 250 л.с. По неофициальным данным, подразделение Mercedes AMG Performance также займется разработкой спортивной модификации EQA.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mercedes-Benz, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz