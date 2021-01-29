Jaguar Land Rover подвел итоги продаж в России за 2020 год

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2020 года реализовала 7374 автомобиля, что на 29% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 6441 внедорожник Land Rover – на 26% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 963 единицы (-45%), сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover.

Как отмечается, одной из самых громких премьер минувшего года стал новый Land Rover Defender. В России обладателями Defender, старт продаж которого состоялся в декабре, стали 261 человек. Кроме того, рост продаж к концу года продемонстрировали модели Range Rover и Range Rover Evoque. Всего за 2020 год на российском рынке было реализовано 2081 кроссоверов Range Rover и 932 автомобиля Range Rover Evoque.

У Jaguar главными драйверами спроса в России стали кроссоверы Jaguar F-Pace и E-Pace – 464 и 327 автомобилей соответственно. При этом обе модели показали рост продаж во второй половине 2020 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в продажу поступят обновленные кроссоверы Jaguar F-Pace, Jaguar E-Pace и Jaguar I-Pace. Что касается бренда Land Rover, то в нашей стране ожидаются обновленный Discovery, а также Range Rover Velar 21 модельного года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».