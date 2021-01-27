Рассекречены подробности о новой LADA Niva

АВТОВАЗ планирует представить внедорожник Lada Niva нового поколения в 2024 году. Автомобиль, который разрабатывается на платформе CMF-B, получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой.

Как пишет издание «Авторевю» со ссылкой на свои источники, длина стандартной версии Niva-3 составит 4280 мм, колесная база – 2600 мм. Ожидается внедорожная и городская модификации модели. Первый вариант будет обладать рекордным дорожным просветом в 240 мм. Машину оборудуют исключительно полным приводом. Систему полного привода на АВТОВАЗе реализуют при помощи электромагнитной муфты или редуктора с двумя бортовыми пакетами фрикционов (для версии Off-road). Также станет доступна понижающая передача.

Новую LADA Niva оснастят силовыми агрегатами с поперечным расположением. Автомобиль получит бензиновые двигатели объемом 1,8 литра (ВАЗ-21179) мощностью 122 л.с. и 1,3 литра (Renault H5Ht) мощностью 150 л.с. «Атмосферник» будет предлагаться в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой передач Renault, либо с вариатором Jatco. А турбомотор будет доступен только с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11. Таким образом, АВТОВАЗ усиливает продуктовый план LADA с помощью 4 новых моделей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая совершенно новое поколение внедорожника Niva в 2024 году, а также новый автомобиль сегмента С-SUV в 2025 году, для того, чтобы укрепить долю рынка в количественном и финансовом выражении.

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