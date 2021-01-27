Volkswagen Golf в году сохранил звание бестселлера в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в 2020 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет двенадцатый год подряд. Как отмечают в Volkswagen, в минувшем году Golf восьмого поколения смог показать свой потенциал благодаря выходу всех версий модели. Так, к концу года один из трех проданных Volkswagen Golf был оснащен гибридным приводом.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в декабре стал Volkswagen Golf с показателем 30073 реализованных машины (-2%). На второе место вышел новый электрокар Volkswagen ID.3, чьи продажи составили 27997 автомобилей. Третий результат показала Tesla Model 3 – реализация этой модели составила 24567 единиц (+11%). Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 22399 европейских покупателей (-19%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 208, разошедшийся тиражом 20690 экземпляров (+17%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Toyota Yaris (20465 шт., +45%), Skoda Octavia (18853 шт., +18%), Renault Captur (18688 шт., -8%), Fiat 500 (18680 шт., +66%) и Peugeot 2008 (17948 шт., +62%).

Некоторые из этих европейских бестселелров продаются на российском рынке. Быстро узнать их рублевую стоимость (а также многих других) можно на сайте «Цена авто».