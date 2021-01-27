В каких регионах РФ больше всего было куплено новых автомобилей в 2020 году?

Столичные субъекты РФ по-прежнему являются крупнейшими авторынками в нашей стране. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», на долю Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга пришлось 27% от общего количества купленных россиянами новых легковых автомобилей в 2020 году.

Так, москвичи за год приобрели 196,4 тыс. машин, в Подмосковье этот показатель составил 110,5 тыс. единиц, а в Питере местные жители стали обладателями 86,2 тыс. новых автомобилей.

Лучшим среди нестоличных регионов по объему покупок машин стал Татарстан (63,6 тыс. шт.), занявший четвертое место в общем зачете. Замкнул пятерку крупнейших региональных авторынков Краснодарский край, жители которого в 2020 году купили 55,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Рубеж в 50 тыс. купленных машин преодолел и Башкортостан. У остальных субъектов РФ данный показатель ниже, а в ТОП-10 также попали: Свердловская, Самарская, Челябинская и Ростовская области.

Также стоит отметить, что в перечисленных регионах рынок новых легковых автомобилей в 2020 году показал падение. При этом в половине (5 из 10) оно оказалось сильнее, чем в целом по стране (-8%), а у трех крупнейших (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург) – даже двузначным. Более того, в ТОП-30 лишь Оренбургская область смогла продемонстрировать рыночный рост.

Подробности об этом, а также о рынке автокредитования в 2020 году, содержатся здесь.

Фото: Бизнес Кар