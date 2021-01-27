Объявлена цена на новый BMW M5 CS в России

Компания BMW представила новую специальную версию BMW M5 CS, которая получила статус флагманской модели BMW M и линейки ультраспортивных версий CS. Стоимость новинки составляет 14 млн рублей, сообщает пресс-служба баварской марки. Первые автомобили BMW M5 CS появятся в России весной 2021 года.

Новый BMW M5 CS оснащен бензиновым двигателем V8 M TwinPower Turbo объемом 4,4 л, который развивает 635 л.с. (на 10 л.с. больше, чем M5 Competition) и располагает крутящим моментом 750 Нм. Силовой агрегат сочетается со спортивной автоматической коробкой передач Steptronic и полным приводом M xDrive с активным задним дифференциалом М. Время разгона от 0 до 100 км/ч у BMW M5 CS составляет всего 3,0 секунды (на 0,3 секунды быстрее M5 Competition). На разгон до 200 км/ч автомобиль тратит лишь 10,3 секунды (на 0,5 секунды быстрее M5 Competition). Максимальная скорость специальной версии BMW M5 CS установлена электроникой на отметке 305 км/ч.

В стандартную комплектацию M5 СS входят карбон-керамические тормоза M, которые на 23 кг легче составных механизмов M на модели M5 Competition. А более мощный и агрессивный звук двигателя создает спортивная выхлопная система M Sport из нержавеющей стали, оснащенная заслонками для изменения интенсивности звучания.

Внешний вид специальной версии BMW M5 CS отличает окантовка фирменных решеток радиатора BMW, выполненная в эксклюзивном цвете Gold Bronze, равно как и 20-дюймовые кованые колесные диски М. Логотипы «M5 CS» на решетке радиатора и декоративные М-вставки на передних крыльях тоже окрашены в оттенок Gold Bronze. Одной из особенностей нового BMW M5 CS стала светодиодная оптика с желтым свечением светографики BMW Icon Lights. В режиме дневных ходовых огней L-образные секции светятся привычным белым цветом. Однако при включении ближнего и дальнего света, а также при активации приветственного освещения Welcome Light, цвет меняется на желтый.

Специально для BMW M5 CS был создан индивидуальный, более легкий пакет аэродинамических элементов. Капот целиком выполнен из облегченного углепластика по технологии CFRP и дополнен накладками вентиляционных отверстий из классического карбона. Из углепластика CFRP изготовлены передний сплиттер, спойлер на крышке багажника и задний диффузор.

Салон специальной версии BMW M5 CS имеет четырехместную конфигурацию салона с карбоновыми сиденьями M спереди и ковшеобразными сиденьями сзади. Основной черный цвет кожи Merino здесь сочетается с контрастными вставками и строчкой красного цвета Mugello Red. На подголовниках передних сидений выполнена перфорация, которая проявляет очертания легендарной гоночной трассы Нюрбургринг. Кроме того, передние сиденья дополнены логотипами M5 с эффектной подсветкой.

Спортивный руль M Alcantara c обозначением нулевой отметки в духе гоночных автомобилей дополнен карбоновыми лепестками переключения передач, а спицы получили стильную отделку Black Chrome. Облегченная центральная консоль оснащается неподвижным подлокотником, который получил отделку кожей с двойной красной строчкой. Отказ от вещевого ящика сыграл свою роль в целом комплексе мероприятий по оптимизации веса – наряду с карбоновыми элементами кузова и сиденьями. Эксклюзивность специальной версии дополнительно подчеркнута логотипами CS на передней панели и между задними сиденьями.

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