Новый Opel Crossland появится в России в первом квартале 2021 года

Российские дилеры Opel в первом квартале 2021 года начнут продажи нового кроссовера Opel Crossland. Комплектации и цены новинки будут объявлены позже, сообщает пресс-служба немецкой марки. Как отмечается, модель выходит в продажу одновременно с большинством европейских стран.

Новый Opel Crossland получил стилистический элемент Opel Vizor, характерный для всех новых моделей Opel, который объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel. Также из внешних отличий стоит отметить защитные накладки спереди и сзади, светодиодные передние противотуманные фары, хромированные молдинги на дверях (в зависимости от модификации), а также 16- и 17-дюймовые колесные диски. В задней части фонари автомобиля подчеркивают фирменный дизайн оптики Opel в форме крыльев.

Что касается интерьера, новые эргономичные сиденья регулируются в 14-ти направлениях, имеют поясничный упор, возможность регулировки наклона и длины подушки сидения. Дополнительное пространство в салоне достигается за счет складываемых задних сидений с индивидуальной регулировкой продольного положения и углов наклона спинки. Сдвинув сиденья на 150 мм, можно увеличить вместимость багажного отделения с 410 до 520 л. При полностью сложенных задних сиденьях, объем багажника увеличивается до 1255 литров.

В оснащение нового Opel Crossland входят проекционный дисплей, система предупреждения столкновений с функцией автоматического экстренного торможения и функцией распознавания пешеходов, система контроля усталости водителя, система мониторинга слепых зон, панорамная камера заднего вида, автоматический ассистент парковки, адаптивные светодиодные фары рефлекторного типа с поворотным светом, системой автоматического управления дальним светом и автоматическим корректором, а также адаптивная система контроля тяги IntelliGrip, предлагающая на выбор один из 5-ти режимов работы: стандартный, снег, грязь, песок, ESP-off.

Инженеры Opel разработали новые пружины и амортизаторы для передней подвески типа Макферсон и задней торсионной балки, а также установили новый промежуточный вал рулевой колонки, повышающий точность рулевого управления по сравнению с дорестайлинговой версией.

Какие еще модели Opel и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Opel