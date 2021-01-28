Mitsubishi подвела итоги продаж в России за 2020 год

Российские дилеры Mitsubishi в 2020 году реализовали 28153 автомобиля – на 30% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом году составили 17836 машин (-25%). Второй по популярности моделью Mitsubishi является рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 4679 реализованных автомобилей (-32%). Третье место занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 2658 покупателей (-38%). Стоит отметить, что в апреле 2020 года в России стартовали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi ASX.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года на российском рынке появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в апреле у дилеров появится рестайлинговый кроссовер Eclipse Cross.

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