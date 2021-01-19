Стали известны подробности о моторах нового Hyundai Santa Fe для России

Обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe, который ожидается в России уже в первом квартале 2021 года, будет доступен с тремя силовыми агрегатами на выбор. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) модели, которое появилось в базе Росстандарта.

Как пишет «Российская газета», главным изменением в линейке двигателей станет появление нового 2,5-литрового атмосферного 180-сильного бензинового мотора, который заменит прежнюю «четверку» рабочим объемом 2,4 литра. Кроме того, кроссовер, как и прежде, будет доступен с 3,5-литровым агрегатом V6 мощностью 249 л.с. Также в гамме останется 2,2-литровый дизельный двигатель, выдающий 199 л.с. По предварительным данным, все моторы будут сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, обновленный Hyundai Santa Fe дебютировал в июне 2020 года. Автомобиль получил внешность в стиле седана Sonata нового поколения с двухуровневой фронтальной оптикой с Т-образными диодными ходовыми огнями, а также модернизированную радиаторную решетку. В салоне появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а также отдельный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai