Mercedes-Benz завершил продажи пикапов X-класса в России

Российские дилеры Mercedes-Benz завершили продажи пикапа X-класса, который был снят с производства еще в мае 2020 года.

Напомним, Mercedes-Benz X-класса, выпуск которого стартовал в 2017 году, создан на основе пикапа Nissan Navara. Машины имели одинаковую конструкцию, но «Мерседес» получил полностью оригинальный дизайн в фирменном стиле марки, пишет портал Wroom.ru.

Компания возлагала на пикап большие надежды, но в итоге спрос на него оказался невысоким и проект признали неудачным. В мае 2020 года завод в Испании завершил выпуск машин, а в конце прошлого года, по данным Wroom.ru, российские дилеры продали последние экземпляры модели.

На российский рынок Mercedes-Benz X-класса вышел в мае 2018 года. Базовый пикап оснащался 2,3-литровым турбодизелем (163 л. с.), механической коробкой передач и жестко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Автомобиль с тем же двигателем, форсированным до 190 л.с., работал в паре с 7-ступенчатым «автоматом». А у самого дорогого варианта был дизель V6 3.0 (258 л. с.), «автомат» и постоянный полный привод.

Цены на модель начинались с 3 млн 128 тыс. рублей, вариант с 3,0-литровым мотором стоил от 4 млн 181 тыс. рублей. За 2,5 года в России было продано порядка 1 тыс. пикапов Mercedes-Benz X-класса.

Какие модели (в том числе пикапы) можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».