Bentley отзывает в России 7 автомобилей Continental GTC

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 7 автомобилей Bentley New Continental GTC, реализованных в 2020-2021 годах. Причина отзыва: активация функции складывания и раскладывания складной крыши с пульта ключа зажигания возможна с расстояния более 6 метров до автомобиля, что противоречит внутренним принципам обеспечения безопасности, сообщает пресс-служба Росстандарта. Так как привод складывания/раскладывания складной крыши не имеет функции защиты от защемления, было разработано мероприятие – обновление программного обеспечения для предотвращения возможного вреда третьим лицам при активации складывания/раскладывания крыши с пульта ключа зажигания, когда владелец плохо видит автомобиль (когда расстояние до него превышает 6 метров). На всех автомобилях будет обновлено программное обеспечение блока управления систем комфорта для исключения возможности складывать и раскладывать складную крышу при помощи брелока ключа. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в августе прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 104 внедорожников Bentley Bentayga, реализованных в 2018-2020 годы. Причиной отзыва стала быстроразъемная муфта топливопровода, расположенная в моторном отсеке, которая может подвергаться воздействию температур, превышающих конструктивно допустимую рабочую температуру. Под воздействием таких повышенных температур материал быстроразъемной муфты топливопровода может размягчиться, в результате чего вероятна утечка топлива. Утечка топлива создает риск возгорания. На всех автомобилях должна быть заменена быстроразъемная муфта топливопровода, а также, при необходимости, обновлено программное обеспечение управления вентилятором радиатора.

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