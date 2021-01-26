«АВТОСТАТ» в феврале проведет два мероприятия для автобизнеса

Нестандартный 2020 год дал автобизнесу немало поводов для обсуждения, помимо COVID-19. В автомобильном мире изменилось так много, и не только поведение клиентов, что аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в феврале решило провести сразу два больших мероприятия, интересных как автобизнесу, так и простым людям, которые владеют автомобилями или планируют их покупку.

Первое мероприятие - уже 4 февраля. Ежегодная Премия «АВТОСТАТ» по результатам исследования сохранности остаточной стоимости «Residual Value-2021» в этом году расширила свои границы: были исследованы автомобили 49 марок, 294 моделей и 2072 модификаций. О том, что тема сохранности стоимости автомобилей интересна и злободневна, говорят цифры: в прошлом году онлайн-трансляцию нашей Премии посмотрели порядка 130 000 человек. Присоединяйтесь к просмотрам и в этом году, и вы в числе первых узнаете, в какие автомобили стоит вкладывать деньги, чтобы потом их можно было выгоднее продать. Мы вместе с нашим генеральным информационным партнером Авто Mail.ru приглашаем всех желающих.

Регистрация на Премию Residual Value - бесплатно здесь.

А 17 февраля - профессионалы и эксперты автобизнеса соберутся вместе (в формате онлайн) на Форум «ForAuto-2021. Итоги и прогнозы авторынка». Подвести итоги, определить тенденции, составить прогнозы на начавшийся год - год, который не обещает быть легким. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» поделятся с вами своим видением рынка, построенном на надежных цифрах, фактах и математическом моделировании, а наши приглашенные гости - специалисты из разных отраслей, связанных с автобизнесом - дополнят общую картину на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей своими прогнозами. В этом году мы во многие направления решили «влезть» поглубже, посмотреть на них под другим углом зрения, будь то вопросы закредитованности регионов или сложностей работы дилеров в условиях нестабильного рубля и кризиса в экономике.

Традиционная аудитория форума - автопроизводители, дистрибьюторы, автодилеры, представители финансового сектора, специалисты IT, а также другие игроки автомобильного бизнеса. Пока мы сохраняем интригу и не называем имена наших приглашенных гостей и тематику их выступлений, но в финале вас ждет дискуссия на тему: «2021: рост, падение или стагнация?».

Участие в форуме бесплатно при регистрации на страничке мероприятия - здесь.