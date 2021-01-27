Suzuki в 2020 году увеличила продажи в России на 3%

Российские дилеры Suzuki в 2020 году реализовали 7961 автомобиль – это на 3% больше, чем годом ранее. География продаж Suzuki остается диверсифицированной, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус». Так, на Москву приходится 28% реализации марки, на Санкт-Петербург – 16%, а более половины всех продаж (56%) – на другие регионы.

Бестселлером Suzuki в прошлом году остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 5455 экземпляров (-2,4%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 1287 покупателей, что в 2,3 раза выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 составила 1219 автомобилей (-23%).

Как заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, в 2021 году компания планирует не сбавлять темп и продолжит и далее укреплять позиции бренда в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в наступившем году не запланировано.

Какие модели других марок можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Suzuki