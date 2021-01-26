Suzuki открыла новый дилерский центр в Липецке

Компания «Сузуки Мотор Рус» открыла новый дилерский центр Suzuki в Липецке. Партнером выступит группа компаний «Ринг», для которой новый дилерский центр станет уже третьим от бренда Suzuki после Воронежа и Белгорода, начавших свою деятельность в 2016 и 2017 годах.

Реализовывая программу доступности автомобилей Suzuki, дилерский центр-сателлит будет работать по принципу шоу-рума, без предоставления сервисного обслуживания, сообщает пресс-служба японской марки. В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд Suzuki: кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny.

«В городе Липецк японские автомобили пользуются высоким спросом. Однако для совершения покупок клиенты вынуждены приезжать в соседний регион Воронеж. Открытие нового дилерского центра позволит удовлетворить растущий клиентский спрос на автомобили Suzuki и укрепить позиции марки в Центральном федеральном округе», – заявил генеральный директор «Ринг С» Андрей Романов.

По итогам 2020 года российские дилеры Suzuki реализовали 7961 автомобиль – это на 3% больше, чем годом ранее. При этом география продаж Suzuki остается диверсифицированной. Так, на Москву приходится 28% реализации марки, на Санкт-Петербург – 16%, а более половины всех продаж (56%) – на другие регионы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в наступившем году не запланировано.

Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».