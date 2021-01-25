На российском заводе Haval замечен новый кроссовер First Love

На заводе Haval в Тульской области замечен новый кроссовер под названием First Love – фотографии опубликовал «Хавал-клуб». Судя по тому, что автомобиль запечатлен на конвейере, на предприятии осваивают производство этой модели. Портал «Китайские автомобили» предполагает, что данный экземпляр собрали для прохождения сертификации в России.

В Китае Haval First Love (в оригинале – Chulian, что переводится как «первая любовь») продается с начала 2021 года. Новинка построена на модульной платформе Lemon, ставшей также базой для новых Н6 и DaGou. Кроссовер длиной 4480 мм имеет колесную базу 2700 мм. Под капотом – турбонаддувный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 л, который развивает 150 л.с. и 220 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатый «робот». О полном приводе пока не сообщается.

В российском представительстве Haval пока не прокомментировали появление кроссовера в стране. Однако ранее в компании пообещали вывести на российский рынок пять новых моделей, одной из которых, вполне вероятно, станет First Love. Напомним, в 2020 году на территории тульского завода Haval были замечены кроссовер Wey, пикап Great Wall Pao, а также внедорожник H6 третьего поколения.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Haval реализовали 17381 автомобиль, что на 41,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Haval второй год подряд становится лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Haval на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Haval F7, который нашел 6782 владельцев (рост в 2,1 раза). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация составила 4417 единиц против 477 машин годом ранее. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. В новой комплектации автомобили Haval F7 и F7x получили обновленные элементы дизайна, а также дополнительные системы помощи водителю.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».