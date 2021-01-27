Renault в 2020 году увеличила онлайн-продажи в России в три раза | АВТОСТАТ

Renault в 2020 году увеличила онлайн-продажи в России в три раза

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Renault в 2020 году увеличила онлайн-продажи в России в три раза

RADAR REPORT
Все оперативные данные

Компания Renault Россия, которая была первым автопроизводителем в стране, запустившим онлайн-шоурум в 2016 года, впервые за четыре года с его открытия увеличила онлайн-продажи сразу втрое до 27079 автомобилей. Более того, Renault Россия предлагает широкий набор онлайн услуг, которые позволяют решить практически любой вопрос, связанный с приобретением или обслуживанием автомобиля – от выбора модели до получения одобрения кредита с использованием сервиса «Госуслуги» и покупки сервисных продуктов в первом на российском рынке онлайн-магазине, сообщает пресс-служба французской марки.

Вместе с тем прошлый год был ознаменован активным расширением дилерской сети. Отныне география присутствия Renault Россия простирается от Калининграда до Владивостока. Были открыты предприятия в Магнитогорске, Самаре, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Октябрьском, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Стоит отметить, что в 2020 году началось введение нового стандарта оформления дилерских центров – Renault Store Evolution. Так, по новым стандартам открыты уже два центра: «Полярис» в Санкт-Петербурге и «Боравто» в Борисоглебске. В настоящий момент сеть продаж и сервисного обслуживания составляет 150 дилерских центров.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажидилерыонлайн продажиrenault

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