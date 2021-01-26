Какие автомобили покупали петербуржцы в 2020 году: ТОП-5 марок и моделей

За весь 2020 год в Санкт-Петербурге было куплено 86,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10% меньше, чем в 2019 году. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2021. Автомобильный рынок: итоги и прогнозы», который пройдет 17 февраля в онлайн-формате.

Как и в Москве, более 14% петербургского авторынка в минувшем году пришлось на продукцию KIA. Так, за год местные жители приобрели 12,4 тыс. машин корейской марки. Следом идет другой корейский бренд – Hyundai (9,9 тыс. шт.), за ним – Volkswagen (7,9 тыс. шт.). В пятерку самых популярных марок на авторынке Питера вошли также Skoda и Renault (по 7,5 тыс. шт.).

Почти вся пятерка лидеров в 2020 году продемонстрировала отрицательную динамику, в диапазоне от -4% (Renault) до -10% (KIA). Исключение составил только бренд Skoda, продемонстрировавший рыночный рост (+17%).

Рассмотрим также, какие модели пользовались наибольшим спросом у петербуржцев. Лидером модельного рейтинга в 2020 году здесь стал Volkswagen Polo, купленный в количестве 4142 единиц. На втором месте, с незначительным отставанием, располагается кроссовер Hyundai Creta (4129 шт.), на третьем – KIA Rio (4037 шт.). Далее следует седан Hyundai Solaris (3133 шт.), а замыкает ТОП-5 кроссовер Volkswagen Tiguan (2831 шт.).

Полный список автодилеров Санкт-Петербурга (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volkswagen