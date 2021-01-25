Стали известны результаты продаж LADA Vesta Sport в 2020 году

Российские дилеры LADA по итогам 2020 года реализовали 451 «заряженный» седан Vesta Sport. Известно, что в 2019 году модель разошлась в количестве 742 экземпляров. Соответственно, продажи Vesta Sport в прошлом году снизились на 39%, а общий тираж составляет 1193 машины, при годовом объеме в 1200 штук. Ранее сообщалось о том, что причиной недостаточных продаж Vesta Sport является заводская квота, пишет «Российская газета».

Напомним, «заряженный» седан LADA Vesta Sport стал самой дорогой моделью в линейке АВТОВАЗа и предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 109 тыс. 900 рублей. В оснащение автомобиля вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 145 тыс. 900 рублей.

LADA Vesta Sport унаследовала облик концепт-кара Vesta Sport Concept, впервые показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Оригинальный передний бампер придает LADA Vesta Sport спортивный и динамичный облик. В его дизайн органично вписан развитый нижний, увеличивающий прижимную силу на передней оси. Основной элемент ДНК в дизайне LADA, «ИКС – графика», отображенная в переднем бампере, претерпела легкие изменения. Его трапециевидная форма акцентируется хромированными матовыми вставками в виде бумерангов. Накладка переднего бампера и расположеные в ней противотуманные фары были намеренно увеличены в размерах. Эти элементы теперь слегка выступают за габариты самого бампера, визуально расширяя габариты автомобиля.

Спортивный вид автомобиля LADA Vesta Sport за счет передних крыльев с расширенными колесными арками. Модель также получила оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Для обеспечения более спортивного поведения машины на дороге ее клиренс был уменьшен на 16 мм и теперь составляет 162 мм, что визуально добавило силуэту стремительности. Зеркала заднего вида LADA Vesta Sport получили черные глянцевые накладки, и теперь выполнены в едином цветовом решении с радиаторной решеткой.

Дизайн заднего бампера LADA Vesta Sport выглядит скульптурно и экспрессивно. В первую очередь его подчеркивают контрастные черные фальш-вентиляционные вставки по бокам, внутри которых расположены датчики помощи парковки. В декоративную накладку по центру нижней части бампера интегрированы хромированные сдвоенные выхлопные трубы. Для снижения подъемной силы на крышке багажника установлен спойлер, размер и форма которого были тщательно подобраны в ходе аэродинамических испытаний автомобиля в собственной лаборатории в Тольятти. Дополнительный LED стоп-сигнал также является неотъемлемой частью спойлера.

Завершающим элементом в дизайне задней части автомобиля стали объемный логотип Sport на крышке багажника, и «красная лента», органично огибающая задний противотуманный фонарь и визуально объединяющая все новые элементы дизайна.

Интерьер LADA Vesta Sport подчеркнут потолком черного цвета и выполнен в контрастной красно-черной гамме. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

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