Toyota может привезти в Россию недорогой седан Vios

Компания Toyota запатентовала в России дизайн недорогого седана Vios, который ориентирован на рынки развивающихся стран, например, Индии. Однако официально о планах по выводу этой модели на российский рынок пока не сообщалось.

Как пишет портал Motor.ru, к конкурентам Toyota Vios можно отнести Hyundai Solaris и KIA Rio. В длину седан достигает 4410 мм, в ширину – 1700 мм, в высоту – 1475 мм, а колесная база составляет 2550 мм. Для сравнения, габариты российского Solaris – 4405x1729x1470, а Rio – 4400х1740х1470. Vios комплектуется «атмосферником» объемом 1,5 л мощностью и 109 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» либо 4-диапазонным «автоматом». На Филиппинах модель также доступна с 98-сильным мотором объемом 1,3 литра в паре с вариатором.

Toyota Vios третьего поколения была представлена еще в 2013 году, пережила первый рестайлинг в 2016 году, а в 2020 году седан снова слегка обновился. Тогда же дебютировал Vios GR-S со спортивным дизайном для рынка Малайзии – его оценили в 23,5 тыс. долларов.

Заявка на патент Toyota Vios была подана в апреле 2020 года, однако это еще не гарантирует, что модель будет продаваться на российском рынке. На сегодняшний день в модельном ряду японской марки в России всего два седана: Corolla, которая стоит от 1,4 млн рублей, и Camry с начальной ценой 1,77 млн рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент