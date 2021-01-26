Fresh Auto подвела итоги работы за 2020 год

Компания Fresh Auto по итогам 2020 года реализовала 26009 автомобилей с пробегом (+3,4%) и 3670 новых машин (+9%). Компании удалось нарастить практически все финансовые показатели, получить новых партнеров: Changan, Renault, Chery и CheryExeed, Skoda, а также укрепить отношения с брендом Haval, открыв его новые представительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре, сообщает пресс-служба дилера.

Как отмечается, в 2020 году Fresh Auto удалось значительно увеличить долю онлайн-продаж: по итогам последнего месяца она составляет 20%, при этом пиковый спрос на дистанционную покупку пришелся на май – 82% от общей реализации. В 2021 году Fresh Auto планирует и дальше развивать цифровизацию своей деятельности.

По итогам 2020 года увеличилась и доля автомобилей, проданных в кредит: рост составил почти 3%. Кроме того, в первом полугодии компания стала лидером по реализации автомобилей с пробегом в кредит в России. Так, в декабре 2020 года средний чек в сегменте кредитования авто с пробегом увеличился на 30% за счет обновления линейки кредитных продуктов и банковских комиссий.

Помимо этого, в 2020 году в компании запустили новое направление – автопобор. В этом проекте Fresh Auto задействовала собственную выездную оценку, технических диагностов и криминалистов. Услуга стала востребованной среди клиентов, и, по мнению экспертов Fresh Auto, именно она будет способствовать модернизации рынка в будущем.

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