Производство грузовиков в 2020 году снизилось на 9%

По данным Росстата, производство грузовых автомобилей в 2020 году составило 142 тыс. единиц, что на 8,7% ниже показателя годичной давности. Напомним, весной предприятия автопрома массово приостанавливали производство в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Стоит отметить, что Горьковский автозавод в прошлом году начал выпуск нового низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». Предприяие Volvo Trucks в Калуге освоило производство новой линейки тяжелых грузовых автомобилей моделей Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX, которая до апреля 2021 года будет выпускаться параллельно с текущей классической гаммой. Автозавод «Урал» запустил конвейерную сборку нового четырехосного автомобиля «Урал-9593» с колесной формулой 8х8 полной массой до 44 т. А калужский «ПСМА Рус» начал производство фургонов Peugeot Partner второго поколения.

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