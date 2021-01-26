Выпуск легковых машин в 2020 году снизился на 18%

По данным Росстата, в 2020 году с российских конвейеров сошло 1 млн 259 тыс. легковых автомобилей – это на 17,5% меньше, чем годом ранее. Напомним, весной предприятия автопрома массово приостанавливали производство в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Стоит отметить, что автопроизводители в прошлом году продолжали обновлять и расширять модельный ряд российской сборки (KIA Seltos, XCeed и K5, Haval H5, Mazda CX-30, новые поколения Skoda Rapid и Octavia, Volkswagen Polo, BMW X6, KIA Sorento и Mohave, а также обновленные Hyundai Solaris и Creta, KIA Rio и KIA Rio X, LADA Niva Travel и др.) Между тем компания Nissan завершила производство автомобилей Datsun в России, которое осуществлялось на мощностях АВТОВАЗа, в связи с уходом марки с российского рынка.

Добавим также, что лидером по объемам сборки иномарок по итогам 2020 года остается петербургский завод Hyundai, выпустивший более 219 тыс. автомобилей (-10%).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.