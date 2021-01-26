«Соллерс Форд» закрыл сделку по приобретению двигательного завода у Ford

Компания «Соллерс Форд» привлекла в SberCIB инвесткредит в размере 1,14 млрд рублей на организацию серийного производства дизельных двигателей для легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Средства банка направлены на выкуп уже имеющихся производственных активов завода двигателей в Елабуге у Ford Motor Company, сообщили газете «Коммерсант» в компании.

Речь идет о площадке, которая выпускала бензиновые двигатели 1,6 л для легковых автомобилей Ford, остановленной в 2019 году в ходе реструктуризации бизнеса СП «Форд Соллерс» в РФ. Сделка по ее выкупу закрыта. В 2015 году инвестиции в проект составляли 275 млн долларов, в компании не комментируют стоимость сделки.

За Ford Motor Company до сих пор остаются две недействующие площадки по производству автомобилей (в Набережных Челнах и Всеволожске). Их имущество распродавалось на аукционах, в отличие от станков для производства двигателей. На их перепрограммирование пойдет ранее привлеченный заем в ФРП в размере 500 млн рублей. Сейчас СП «Соллерс Форд» выпускает только LCV, причем в непосредственной близости от этой площадки, также в Елабуге.

В октябре 2020 года стало известно, что компания «Соллерс Форд» готовится перезапустить завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». В планах предприятия – выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Серийное производство двигателей запланировано на 2023 год. В настоящее время все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Кроме того, в «Соллерсе» заявили, что готовы осуществлять мехобработку и производство двигателей и для других автопроизводителей на этом заводе, так как возможности оборудования это позволяют. В настоящее время ведутся соответствующие переговоры. Напомним, двигательный завод «Соллерс Форд» стал первым подобным высокотехнологичным предприятием на территории России, автоматизация процессов производства которого составляет 95%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Ford реализовали 2357 легких коммерческих автомобилей Ford Transit (+45%), что стало абсолютным рекордом месячных продаж этой модели в нашей стране. По итогам 2020 года реализация Ford Transit в России выросла на 12% и составила 14038 машин.

В 2021 году компания «Соллерс Форд».планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 141 единицу. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.

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