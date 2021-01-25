Седан Chery Arrizo 5 может появиться в России

Компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, которая в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Как сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус», автомобиль Chery Arrizo 5 стал единственным китайским седаном, получившим оценку в рейтинге качества автомобилей JD Power 2020 China Initial Quality Study SM (IQS). Данный факт выступил аргументом для рассмотрения представления седана Arrizo 5 на российском рынке.

А ближайшей новинкой Chery в нашей стране станет семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro, который появится у российских дилеров уже в ближайшие два месяца, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Кроме того, во втором квартале в продажу должен поступить компактный Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Chery реализовали 11452 автомобиля, что на 80% больше по сравнению с предыдущим годом. Начиная с июля, марка Chery от месяца к месяцу наращивала объем продаж, что в компании связывают с обновлением модельного ряда. Напомним, в марте прошлого года на российском рынке начались продажи семиместного кроссовера Tiggo 8, а в сентябре на смену кроссоверу Tiggo 7 пришел новый Tiggo 7 Pro. Кроме того, компактный кроссовер Tiggo 4, который является безусловным бестселлером марки в нашей стране, получил новые доступные комплектации.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Chery