Какие автомобили покупали москвичи в 2020 году: ТОП-5 марок и моделей

С января по декабрь прошлого года жители российской столицы приобрели 196,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 17% меньше, чем в 2019 году. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки XI ежегодного форума автомобильного бизнеса «ForAuto – 2021. Автомобильный рынок: итоги и прогнозы», который пройдет 17 февраля в онлайн-формате.

Среди марочных предпочтений у москвичей на первом месте оказалась KIA, на которую пришлось более 14% от общего объема местного рынка. В количественном выражении это составляет 27,9 тыс. автомобилей. На втором месте – еще один «кореец», бренд Hyundai (19,9 тыс. шт.), на третьем – немецкий Volkswagen (17,2 тыс. шт.). В пятерку самых популярных на столичном авторынке вошли также Skoda и BMW (17,1 тыс. и 14,7 тыс. шт. соответственно).

Отметим, что почти вся пятерка лидеров в 2020 году продемонстрировала отрицательную динамику, причем выраженную двузначными числами. Диапазон: от -13% (Skoda) до -27% (Volkswagen). Исключение составил только BMW (+2%).

Лидером столичного модельного рейтинга в 2020 году стал KIA Rio (10,2 тыс. шт.). Напомним, что в 2019 году среди моделей здесь лидировал Volkswagen Polo, но в 2020 году с результатом в почти 9 тыс. штук, он уступил пальму первенства «корейцу». На третьем месте находится кроссовер Hyundai Creta (7,6 тыс. шт.). В пятерку лидеров также вошли Nissan Qashqai (6 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (5,8 тыс. шт.).

Найти эти (и другие) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: KIA