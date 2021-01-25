Jaguar Land Rover открыл первый дилерский центр в Калининграде

В Калининграде состоялось открытие официального дилерского центра Jaguar Land Rover «Бритиш Премиум», построенного по международным стандартам британского автопроизводителя – ARCH. Концепция ARCH подразумевает дизайнерское оформление фасадов дилерских центров в виде торжественных арок: ключевой здесь является зона, в которой представлены автомобили, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

В новом дилерском центре площадью 837 кв.м, расположена вся необходимая инфраструктура, включая шоу-рум новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагаемых по программе Approved, клиентскую зону, конфигуратор для подбора автомобиля в наиболее подходящей для себя комплектации, отдел продаж и сервисную зону с тремя постами обслуживания.

Как отмечает директор центра «Бритиш Премиум» Александр Ландарь, открытие дилерского центра Jaguar Land Rover – значимое событие для поклонников этих британских брендов в Калининграде, поскольку ранее в городе не было официального дилера этих марок, а теперь у жителей самой западной российской области будет возможность приобрести автомобиль или пройти техническое обслуживание в своем регионе.

Полный список дилеров Jaguar Land Rover (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».