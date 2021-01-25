«НЕФАЗ» намерен удвоить производство электробусов в 2021 году

Нефтекамский автозавод в 2020 году выпустил 202 электробуса. В 2021 году производство инновационного транспорта планируется увеличить в два раза, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Сегодня на линиях Москвы курсирует уже 400 электробусов «КАМАЗ», при этом половина из них была поставлена в течение 2020 года.

Напомним, в 2019 году на «НЕФАЗе» стартовал проект по созданию нового производственного потока изготовления современной линейки автобусов и электробусов и по обеспечению его необходимыми технологическими мощностями с целью увеличения объемов производства до 3 тыс. автобусов в год.

Вместе с тем предприятие реализацет программу, предусматривающая дальнейшее развитие инновационного транспорта. Например, в рамках этого направления уже спроектирован 9-метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания.

Кроме того, уже заканчивается реконструкция Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), который станет сборочной площадкой электробусов в Москве. Предприятие мощностью 450 электробусов в год планирует начать тестовую сборку в марте этого года. В настоящее время ведется набор персонала.

Электробус КАМАЗ-6282 разработан по техзаданию «Мосгортранса» с учетом особенностей региона и активно используется в пассажирских перевозках в Москве. В электробусе КАМАЗ-6282 применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи. На их полную зарядку требуется всего 24 минуты, а для подзарядки достаточно от 8 до 12 минут. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 В (так называемая «ночная зарядка», которая занимает в среднем 8 часов). Примечательно, что зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от +45 до –40 градусов, поэтому электробус может перевозить пассажиров круглый год. Максимальная скорость электробуса – 75 км/ч, максимальный запас хода – 70 км. Модель оснащена самым современным оборудованием – от спутниковой навигации до USB-разъемов для зарядки мобильных устройств. Электробус вмещает 85 пассажиров. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных.

В соответствии с требованиями потребителя электробусы КАМАЗ-6282 постоянно улучшаются и дорабатываются, меняется их комплектация. Так, конструктивные изменения тягового оборудования последних электробусов позволили получить более высокую динамику при том же энергопотреблении. Для удобства пассажиров в салоне стало больше USB-розеток для подзарядки гаджетов, увеличилось и количество мест для сидений с 33 до 35. Электробусы оснащаются универсальной мультисервисной системой, которая собирает и анализирует поток данных от различных датчиков электробуса, фиксирует пассажиропоток, оценивает качество и эффективность управления электробусом.

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