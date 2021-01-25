АВТОВАЗ начал прием заказов на LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ начал прием заказов на LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ начал прием заказов на LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ начал прием заказов на внедорожник LADA Niva Travel, производство которого стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го. О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях: Niva Travel и Niva Travel Off-Road.

В оснащение LADA Niva Travel в исполнении Classic (от 747 тыс. 900 руб.) входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», крепления для детских сидений Isofix. Спинка заднего сиденья раскладывается в пропорции 60/40.

В комплектации Comfort (от 804 тыс. 900 руб.) автомобиль оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением. Повышают комфорт охлаждаемый вещевой ящик и подлокотник сиденья водителя с подстаканниками. Версия Comfort Off-road (от 844 тыс. 900 руб.) отличается такими опциями как рейлинги, охранная сигнализация и складной ключ центрального замка с дистанционным управлением, обивка потолка черного цвета, противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом, 16-дюймовые легкосплавные диски колес.

В состав оборудования максимальной комплектации LADA Niva Travel – Luxe (от 890 тыс. 900 руб.) входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол, наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова. LADA Niva Travel в версии Luxe Off-road (от 905 тыс. руб.) отличают внедорожные шины, неокрашенный обвес кузова, шноркель, обивка потолка черного цвета.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Напомним, что Niva (2123) является разработкой АВТОВАЗа и ее производство начиналось в 2000 году под маркой LADA. Спустя два года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АВТОВАЗ. Основные узлы – кузов, шасси, силовой агрегат – производились на мощностях АВТОВАЗа, а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. В декабре 2019 года АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-АВТОВАЗ у американской компании General Motors. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в «ЛАДА Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать АВТОВАЗу, а модель Niva вернулась в продуктовый портфель LADA. С июля 2020-го предприятие «ЛАДА Запад Тольятти» выпускает внедорожники Niva под маркой LADA.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновинкиценыlada niva

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