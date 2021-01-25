Changan в 2020 году увеличил продажи в России в 2,5 раза

Российские дилеры Changan в 2020 году реализовали 7101 автомобиль – это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба Changan Motors Rus, лидерами продаж в прошлом году стали компактный кроссовер Changan CS35 Plus и полноприводный внедорожник Changan CS75FL. Доля продаж CS35 Plus составила 48% в общем объеме реализации марки, а доля CS75FL – 28%. Напомним, обновленный кроссовер CS75FL поступил в продажу в феврале 2020 года.

Между тем, с января 2021 года из российской линейки Changan исчезли кроссоверы CS35 и CS75, которые уже сняты с производства. В наступившем году на российском рынке появятся обновленные кроссоверы CS35 Plus и CS55. Кроме того, планируется привезти новый кроссовер Uni-K, который был представлен на Международном автосалоне в Гуанчжоу в конце ноября 2020-го. Также обсуждается возможность вывода на российский рынок компактного седана Eado.

В 2020 году компания Changan расширила свое присутствие в России и странах СНГ. Количество официальных дилеров марки выросло в 3 раза – с 35 до 106 точек продаж. Как заявил заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь, в 2021 году компания планирует открыть дополнительные дилерские центры во многих крупных городах России и стать еще ближе к клиентам.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Changan