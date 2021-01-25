Пятидверная LADA Niva Legend стала доступна в серии [BLACK]

Внедорожник LADA Niva Legend в 5-дверном исполнении стал доступен в серии [BLACK], созданной на базе комплектации Urban. Стоимость новинки составляет от 729 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

В оснащение LADA Niva Legend [BLACK] входят кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, 16-дюймовые литые диски колес. Отличительными чертами специальной серии являются черные корпуса зеркал, черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений. Как и другие автомобили серии [BLACK], 5-дверный внедорожник украшает черно-хромированный бейдж с названием специальной серии.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

Напомним, что серия [BLACK], включающая Сross-версии семейств Vesta, XRAY, а также 3-дверную версию внедорожника, поступила в продажу в октябре прошлого года. Только за первые три месяца продаж было произведено 600 Niva Legend (LADA 4x4). Появление 5-дверной версии внедорожника в исполнении [BLACK] призвано усилить интерес к полноприводной модели (длиннобазный внедорожник занимает около 25% от всего объема продаж LADA Niva Legend).

Напомним, в начале 2021-го АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник будет продаваться под именем LADA Niva Legend.

По итогам 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 29089 автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате этот внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто»