Названа стоимость «горячего» кроссовера Audi RS Q8

Компания Audi объявила цены на самый мощный в истории бренда с четырьмя кольцами новый Audi RS Q8, который доступен для заказа с декабря прошлого года. Стоимость заряженного кроссовера составляет от 10 млн 240 тыс. рублей, сообщает издание «Авторевю».

Внешний вид автомобиля отличает черная глянцевая вставка диффузора с горизонтальной планкой из карбона, овальные выпускные патрубки и аэродинамический спойлер на кромке крыши, накладки в нижней части и расширители порогов RS. Спортивный бампер RS в сочетании с черной глянцевой решеткой радиатора с сотовой структурой, карбоновой накладкой и большими воздухозаборниками, а также аэродинамический спойлер создают яркие акценты в передней части автомобиля.

Новый Audi RS Q8 оснащен битурбомотором V8 4.0 TFSI мощностью 600 л.с. и 800 Нм, который вдобавок имеет 48-вольтовый стартер-генератор. В трансмиссии – 8-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод с несимметричным дифференциалом (распределение тяги в пропорции 40:60 в пользу задней оси).

На разгон до «сотни» Audi RS Q8 тратит 3,8 с, а ускорение до 200 км/ч занимает 13,7 с. По умолчанию максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, но за 106 тыс. рублей можно сдвинуть ограничитель на 280 км/ч, а за 360 тыс. предложен пакет RS Plus с активными стабилизаторами и ограничителем на 305 км/ч.

Базовая комплектация включает матричные фары, комбинированную обивку сидений, четырехзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, виртуальные приборы, проекционный дисплей, аудиосистему Bang & Olufsen и др. Что касается опций, панорамная крыша стоит 110 тыс. рублей, обивка салона настоящей кожей – 447 тыс. рублей, камера ночного видения – 152 тыс. рублей, а углерод-керамические тормоза – 600 тыс. рублей.

В стандартное оснащение RS Q8 входят матричные светодиодные фары, четырехзонный климат-контроль, проекционный дисплей, виртуальная приборная панель, полноуправляемое шасси, пневматическая подвеска, 22-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона искусственной кожей и алькантарой. Опционально для модели доступны панорамная крыша (110 тыс. руб.), камера ночного видения (152 тыс. руб.), углерод-керамические тормоза с суппортами красного или синего цвета (636 тыс. руб.), спортивный выхлоп (99 тыс. руб.).

«Премиальная» аудиосистема Bang & Olufsen Advanced Sound System оценена в 374 тыс. рублей, специальные коврики Audi Exclusive – в 226 тыс. рублей, накладки на пороги – в 169 тыс. рублей. Полностью кожаный салон стоит 447 тыс. рублей, мультиконтурные передние кресла с массажем и вентиляцией – 109 тыс. рублей, а окраска кузова в цвет «перламутр» или эксклюзивный «металлик» – 275 тыс. рублей. Цена на укомплектованный RS Q8 превысит отметку 12,5 млн рублей – это самый дорогой кроссовер Audi.

Кстати, одновременно с моделью RS Q8 российские дилеры Audi открыли прием заказов на универсалы RS 6 Avant и лифтбеки RS 7 Sportback, которые имеют такие же силовые агрегаты. Цены на них будут объявлены в ближайшее время.

Какие еще модели Audi и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Audi