Skoda открывает новый комплекс для предсерийных автомобилей

Компания Skoda Auto открыла новый комплекс для предсерийных автомобилей на своем основном заводе в Млада-Болеславе. На стадии разработки новых моделей именно здесь будет проводиться анализ прототипов, а также сборка первых автомобилей, сообщает пресс-служба чешской марки. Специалисты отделов технических разработок и контроля качества будут проводить тщательные испытания этих автомобилей перед серийным запуском. В комплексе, помимо всего прочего, имеется кузовной цех и зона для сборки прототипов, а также измерительный центр и студия виртуальной реальности. Центральный комплекс предсерийных автомобилей готов и к тестированию электромобилей: здесь есть станции зарядки и соответствующее оборудование для сборки, включая оснащение для испытаний. Стоимость строительства составила 20,4 млн евро. Как отмечается, комплекс является ценной инвестицией в будущее компании и, наряду с новым центром по сборке тестовых автомобилей и прототипов, представляет собой еще один современный комплекс по работе с предсерийными моделями.

«Новый комплекс обеспечивает совместную работу департаментов производства и логистики, технических разработок и контроля качества перед стартом производства новых моделей. Здесь будет осуществляться необходимая подготовка, которая обеспечит максимально гладкий процесс серийного производства. Оснащенный современным оборудованием, новый предсерийный комплекс предоставляет все необходимое для тщательного анализа. Например, в нем можно проводить все необходимые испытания и тесты, а также настраивать оборудование и инструменты перед использованием их в серийном производстве». – рассказал Михаэль Оэльеклаус, член совета директоров Skoda Auto, ответственный за производство и логистику.

Инженеры Skoda Auto получили собственный небольшой завод в рамках нового комплекса. Помимо роботизированных станций, где создаются кузова, здесь есть зоны для сборки и финальной проверки прототипов. В здании имеются системы виртуальной реальности и 3D-принтеры. Оборудование и процессы разработаны как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и для частично или полностью электрифицированных. Как только новая модель отвечает всем самым строгим требованиям, она покидает предсерийный комплекс. В этом случае и сам автомобиль, и соответствующие производственные процессы считаются готовыми к серийному запуску. С развитием технологий сборки предсерийных моделей комплекс может быть модернизирован, позволяя, например, при необходимости роботизировать процесс.

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