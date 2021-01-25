Какие пикапы продаются в России: ТОП-5 моделей в 2020 году

За весь минувший год в нашей стране было реализовано 8812 новых пикапов (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 16,4% ниже показателя 2019 года. Также нами был составлен рейтинг наиболее популярных таких моделей.

Лидером продаж в сегменте пикапов четвертый год подряд становится модель Ульяновского автозавода. Так, в 2020 году УАЗ «Пикап» был реализован в количестве 3066 экземпляров, показав при этом падение на 14,8%.

Второе место сохранил пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 2 580 единиц (-18,9%). Замкнул тройку лидеров снова Mitsubishi L200 с результатом 1443 штуки (-28,5%). Кроме них, в ТОП-5 российского сегмента пикапов по итогам прошлого года попали еще Volkswagen Amarok и Isuzu D-Max (825 и 498 шт. соответственно). Реализация остальных новых пикапов в общей сложности составила 400 единиц.

Напомним, что продажи пикапов в нашей стране остаются на очень низком уровне, а их рыночная доля даже не дотягивает до 1%. Информация об этом и других сегментах рынка содержится здесь.

Найти пикапы (и прочие автомобили) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ