Cadillac в 2020 году увеличил продажи в России почти в 1,5 раза

Российские дилеры Cadillac по итогам 2020 года реализовали 1424 автомобиля, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что в начале 2020-го на российском рынке появился рестайлинговый кроссовер Cadillac XT5, а в феврале начались продажи нового полноразмерного кроссовера XT6 с тремя полноценными рядами сидений, сообщает пресс-служба GM Россия. Кроме того, в декабре российские дилеры Cadillac начали прием заказов на новый компактный кроссовер Cadillac XT4, который поступил в продажу в январе 2021-го. Как заявил генеральный директор General Motors Россия Чиприан Сута, вслед за кроссоверами будет обновлена флагманская модель – Cadillac Escalade.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2020-го на российском рынке завершились продажи представительского седана Cadillac CT6, производство которого было прекращено в США в начале прошлого года.

Полный список дилеров Cadillac (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Cadillac