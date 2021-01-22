«Рольф» прекратил переговоры о продаже бизнеса

Автодилер "Рольф" прекратил переговоры о продаже собственного бизнеса. Об этом сообщила гендиректор компании Светлана Виноградова, добавив, что было порядка 10 претендентов, большинство из них иностранные, но тема с продажей закрыта.

По ее словам, решение об отказе продавать компанию было принято в марте 2020 года на фоне ситуации с коронакризисом, пишет агентство "ТАСС". С.Виноградова также уточнила, что речь идет не о временной приостановке переговоров, а о полном закрытии темы с продажей автодилера. Сумма продажи компании на стадии переговоров не обсуждалась, отметила топ-менеджер.

В ноябре 2019 года основатель и владелец "Рольфа" Сергей Петров объявил о намерении продать компанию. Ранее, в июне того же года, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Петрова о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Летом С.Петров покинул Россию.

"Рольф" - крупнейший автодилер в России, является дилером 22 автомобильных брендов, владеет 62 шоу-румами. В 2020 году автодилером было продано почти 80 тыс. новых машин, с пробегом - 65,6 тыс. штук. Чистая прибыль "Рольфа" по МСФО в 2020 году выросла вдвое, до 9,1 млрд рублей, сообщила предварительные результаты гендиректор компании.

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