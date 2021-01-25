Audi в 2021 году планирует выпустить на рынок 12 новинок

Компания Audi планирует в 2021 году выпустить 12 новинок, сконцентрировав основное внимание на внедорожниках и электромобилях.

Так, по данным издания Autozeitung, модель SQ2 получит «фейслифтинг». Основные технические характеристики останутся такими же, как прежде, но новая версия будет медленнее и экономичнее первоначальной. Планируется, что продажи городского внедорожника начнутся уже в ближайшие месяцы, пишет портал Autonews.ru.

Любителей серии RS ожидает сразу несколько новинок: RS3 (хэтчбек), RS3 (седан) и RS e-tron GT. Что касается Audi A3, то на эту модель, скорее всего, поставят 425-сильный турбированный двигатель. В компании полагают, что так машина составит хорошую конкуренцию Mercedes AMG A-Class.

Осенью компания выпустит на рынок Audi Q4 e-tron, внедорожник-купе Audi Q5 Sportback (204 л.с.) и чуть позже Audi SQ5 Sportback (341 л.с.). Audi A8 получит «фейслифтинг», который в основном коснется интерьера.

Кроме того, немецкий концерн намерен выпустить роскошный электрический внедорожник Audi Q9 e-tron, построенный на платформе Porsche PPE. Ожидается, что эта машина будет пользоваться большой популярностью на американском и китайском рынках. Ближе к зиме или даже в декабре должны появиться электрический седан Audi e-tron GT и «заряженный» Audi RS e-tron GT, мощность которых составит 646 л.с.

Какие из этих моделей можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi