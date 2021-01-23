Какие иномарки с пробегом покупали в 2020 году россияне: ТОП-10 моделей

В 2020 году жители нашей страны приобрели 4,1 млн легковых иномарок с пробегом. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 4% больше, чем в 2019 году. Таким образом, доля иномарок на вторичном рынке за год выросла с 72,8% до 74,6%. Рассмотрим, какие из них пользовались наибольшей популярностью.

Модельный рейтинг самых покупаемых подержанных иномарок, как и прежде, возглавляет Ford Focus. Эксперты агентства недавно сообщали о том, что в 2020 году впервые в истории российского рынка самым популярным автомобилем с пробегом стала именно эта модель. Так, за прошлый год жители РФ стали обладателями 130,7 тыс. подержанных «фокусов».

Следом располагаются две корейские модели – Hyundai Solaris и KIA Rio (117,9 тыс. и 117 тыс. шт. соответственно). В пятерке лидеров оказались еще два «японца» – Toyota Corolla (105,4 тыс. шт.) и Camry (84,7 тыс. шт.).

На шестой позиции этого модельного рейтинга находится Renault Logan (81 тыс. шт.). Далее следуют Chevrolet Niva (78,1 тыс. шт.), Volkswagen Polo (71,5 тыс. шт.), Opel Astra (62 тыс. шт.), а замыкает ТОП-10 Skoda Octavia (58,1 тыс. шт.).

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Фото: Ford