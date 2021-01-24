Сколько легковых автомобилей купили юрлица в 2020 году?

За весь прошлый год в России на юридические лица было оформлено почти 218 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12% меньше, чем в 2019 году. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», весь российский авторынок в 2020 году снизился только на 8%, поэтому доля юрлиц в нем упала с 15,6% до 14,9%.

Что касается марочной структуры, то чаще всего юридические лица приобретали автомобили LADA – за 2020 год таковых было куплено 34,9 тыс. единиц – на 1% больше, чем в 2019-м. На второй строчке по популярности находится корейская марка KIA с результатом 20,7 тыс. машин (-19%). Далее с небольшим отставанием следует немецкий бренд Volkswagen (20,6 тыс. шт.; -17%). Кроме них, в пятерку лидеров входят японская Toyota (19,1 тыс. шт.; -13%) и французский Renault (17,9 тыс. шт.; -%).

Среди моделей в структуре корпоративных покупок лидирует Volkswagen Polo, объемы которого за прошлый год снизились на 20% до 13,5 тыс. единиц. Второе место принадлежит отечественному универсалу LADA Largus, который разошелся тиражом в 12,5 тыс. экземпляров (-11%), третье – корейской модели KIA Rio (9,3 тыс. шт.; -6%). В ТОП-5 также вошли Renault Logan (8,8 тыс. шт.; +32%) и Toyota Camry (8,5 тыс. шт.; -13%).

Более подробно о корпоративных покупках автомобилей можно узнать в обзоре «Ежемесячная статистика учета ТС на балансе юридических лиц в России», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ