Changan представил обновленный кроссовер CS35 Plus

Китайская компания Changan представила обновленный кроссовер CS35 Plus, который в ближайшее время поступит в салоны местных дилеров.

Как пишет портал Motor.ru, от дореформенного CS35 Plus новинка отличается новой оптикой, бамперами и радиаторной решеткой – эти элементы привели в соответствие с фирменной стилистикой бренда, уже опробованной на семействе Uni и «старшем» CS75 Plus. Завершают облик красные акценты: полосы по бокам и спереди. Для CS35 Plus этот рестайлинг стал вторым за полтора года: в предыдущий раз модель обновили летом 2019 года.

Что касается интерьера, цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы разделены, хотя по-прежнему находятся в едином блоке, дизайн руля пересмотрен, а кнопки управления климатом расположены под дефлекторами обдува.

Изменений в моторной линейке не произошло. Обновленный CS35 Plus предложен с прежним «атмосферником» 1.6 мощностью 128 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, вариатором либо 6-диапазонным «автоматом».

Новинку ждут в России: в представительстве Changan ранее подтвердили, что рестайлинговый CS35 Plus появится на нашем рынке, причем это может произойти уже в 2021 году. Также в течение года в Россию начнут поставлять CS75 Plus и Uni-T.

