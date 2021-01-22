Tesla начала поставки электрических кроссоверов Model Y с завода в Шанхае

Американская компания Tesla начала поставки покупателям электрических кроссоверов Model Y, выпущенных на заводе в Шанхае. Model Y стала второй моделью, которую Tesla производит на шанхайском предприятии, построенном в 2019 году. Год назад компания начала поставлять с завода седаны Model 3, пишет агентство "Финмаркет".

Цена на кроссовер Model Y с дальним диапазоном пробега (Long-Range) составляет около 52,43 тыс. долларов. Версия с увеличенной мощностью (Performance), которая поступит в продажу позже в этом году, будет стоить 57,05 тыс. долларов. Кроссовер Model Y в стандартной комплектации, который в США продается за 41,99 тыс. долларов, в Китае недоступен. В США версии Long-Range и Performance стоят 49,99 тыс. долларов и 59,99 тыс. долларов соответственно.

По оценке Wedbush Securities Inc., по мере роста производства Model Y доля Китая в поставках Tesla к 2022 году превысит 40%. Аналитики также прогнозируют, что в следующем году компания продаст более 1 млн электромобилей по сравнению с почти 500 тыс. в прошлом году.

В минувшем году Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Китае. По данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA), в стране в 2020 году было продано более 138 тыс. машин этой модели при общих продажах на уровне 1,11 млн электромобилей.

Целью властей КНР является увеличение доли электромобилей в продажах новых автомобилей до 20% к 2025 году, или приблизительно до 5 млн единиц. В связи с этим многие аналитики ожидают сильного роста китайского рынка электромобилей. Некоторые местные конкуренты Tesla недавно сообщили о планах выпуска новых моделей. Nio Inc., в частности, представила электрический седан класса "люкс" ET7.

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Фото: AutoWP.ru