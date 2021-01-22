За год количество автодилеров в России уменьшилось на 160. Это -5%

С каждым годом в России снижается общее число автомобильных дилеров. Так, по данным мониторинга, проведенного агентством «АВТОСТАТ», на середину января 2021 года в нашей стране насчитывается 3 210 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. При этом ровно год назад (январь 2020-го) их было 3370.

Таким образом, за год в нашей стране стало на 160 автодилеров, или на 5%, меньше. При этом снижение общего количества дилерских центров объясняется тем, что было расторгнуто 513 дилерских контрактов, а новых заключено – 353.

Как отмечают эксперты агентства, наиболее значимое уменьшение произошло за счет закрытия дилерской сети GM-АВТОВАЗ (-122 дилера), поскольку внедорожник Niva с лета реализуется под маркой LADA. Кроме этого, в России прекратились официальные продажи автомобилей Smart, а все дилеры бренда теперь исполняют только функции сервиса (-18). Примерно то же самое можно сказать про Hawtai (-38) и Ravon (-31). Кроме этого, на 35 дилеров меньше стало у Lifan, на 23 – у Datsun, на 22 – у Zotye, на 11 – у Ford.

Впрочем, у некоторых автопроизводителей зафиксировано увеличение числа дилеров. Например, компания «Келес Рус» (официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet массового сегмента) за 2020 год подписала дилерские соглашения с 35 компаниями. Также в этом плане особо выделяются китайские марки, нарастившие свои дилерские сети: Changan (+34), Chery (+34), Geely (+20), FAW (+18), Haval (+18).

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: ГК МАРТЕН