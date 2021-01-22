Suzuki запускает производство Jimny в Индии

Компания Maruti Suzuki India начала производство внедорожника Jimny в Индии и его экспорт в другие регионы. Напомним, текущее поколение Jimny было выпущено в 2018 году, и с тех пор пользуется высоким спросом по всему миру. За счет производства в Индии Suzuki стремится укрепить глобальную производственную структуру для доставки продукции клиентам в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба японской марки.

Как отмечается, внедорожник Jimny, произведенный на заводе Maruti (Гуаргон, Индия), имеет те же технические характеристики, что и модели, выпущенные на заводе Kosai, в Японии. Внедорожники индийского производства будут экспортироваться в страны Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

На российский рынок внедорожники продолжат поступать с завода Kosai, находящегося в Японии. По итогам 2020 года продажи этой модели в нашей стране выросли в 2,3 раза и составили 1287 автомобилей.

Какие еще модели Suzuki и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».