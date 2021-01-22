В России продано 450 тысяч кроссоверов Renault Duster

Компания Renault реализовала в России 450 тыс. кроссоверов Renault Duster с момента выхода модели на российский рынок в марте 2012 года. Сегодня Renault Duster доступен по цене от 912 тыс. рублей за переднеприводную версию 1,6 л в сочетании с механической коробкой передач, сообщает пресс-служба французской марки.

Подавляющее большинство покупателей Renault Duster – 90% – выбирают версии с интеллектуальной системой полного привода ALL Mode-4x4-I, которая позволяет ездить в режиме 4х4 Lock на скорости до 80 км/ч. Также поклонники Duster предпочитают версии с механическими трансмиссиями – более 86%. Продолжает расти интерес покупателей к автомобилям с 1,5 dCi (109 л.с.) – сегодня они составляет уже 20%. Кроме того, более 65% клиентов выбирают Renault Duster в топовых комплектациях Drive и Drive Plus, оснащенных опциями для комфортных путешествий.

В феврале 2021 года на российском рынке будет представлено новое поколение внедорожника Renault Duster. В настоящее время на заводе компании в Москве полным ходом идет подготовка к его производству.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры Renault реализовали 31640 автомобилей этой модели, на 19% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке.

Между тем, в рамках очередного исследования «Residual value» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали остаточную стоимость автомобилей в возрасте 5 лет и определили лучших из них в каждом сегменте. Так, среди 5-летних моделей SUV (B) лидером является кроссовер Renault Duster, оснащенный двигателем 1,6 л, механической КП и передним приводом. Через 5 лет после покупки показатель этой модели равен 85,7%, т.е. потеря первоначальной цены составляет 14,3%.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Renault Duster (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».