Средняя цена автомобиля с пробегом в декабре выросла на 6,1% | АВТОСТАТ

Средняя цена автомобиля с пробегом в декабре выросла на 6,1%

106 0

Средняя цена автомобиля с пробегом в декабре выросла на 6,1%

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
Все ежемесячные обзоры

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тыс. рублей, следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 6,1% выше, чем в ноябре (628 тыс. рублей). Таким образом, рост цен на вторичном рынке сохраняется с начала осени.

Если же сравнить декабрьские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, то они увеличились еще сильнее – на 8,8%. Напомним, что в декабре 2019 года этот показатель был равен 612,5 тыс. рублей.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится здесь. А найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно