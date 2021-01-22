Средняя цена автомобиля с пробегом в декабре выросла на 6,1%

Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тыс. рублей, следует из справочника AUTOSTAT PRICE BOOK.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 6,1% выше, чем в ноябре (628 тыс. рублей). Таким образом, рост цен на вторичном рынке сохраняется с начала осени.

Если же сравнить декабрьские цены на подержанные машины с теми, что были год назад, то они увеличились еще сильнее – на 8,8%. Напомним, что в декабре 2019 года этот показатель был равен 612,5 тыс. рублей.

Самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится здесь. А найти их можно и в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ