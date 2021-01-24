Итальянский авторынок в 2020 году снизился на 28%

Автомобильный рынок Италии в 2020 году снизился на 27,9% и составил 1 млн 381 тыс. 496 машин. Как рассчитывают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), автомобильная отрасль страны, понесшая большие потери из-за пандемии коронавируса, в наступившем году начнет восстановление благодаря принятым итальянским правительством мерам по стимулированию продаж автомобилей.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 211297 машин (-26,1%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 27,5% и составили 128152 единицы. На третьей строчке идет Ford с показателем 89558 реализованных автомобилей (-26,9%). Замыкают пятерку лидеров Renault (85893 шт., -24%) и Peugeot (81626 шт., -25,8%).

Автомобили этих и других марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Fiat